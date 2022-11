Nintendo Japon dit non au harcèlement de son personnel travaillant pour son SAV

On pensait que les Japonais gardaient plus facilement leur self-contrôle que les Français, toujours affublés de l’éternel cliché de râleurs invétérés. Mais il faut croire que la pandémie a fait des vagues également sur le territoire nippon. Ce dernier semble touché par les mêmes symptômes : une agressivité de plus en plus élevée de la clientèle, qui laisse des traces auprès du personnel chargé d’effectuer les travaux de SAV des consoles.







Prenant le problème à bras le corps, Nintendo au Japon a mis à jour ses conditions générales d'utilisation pour permettre à son personnel du service client de refuser les demandes de réparation s'il est confronté à du harcèlement.





Ainsi depuis le mois d’octobre 2022, la mise à jour des règlements japonais de Nintendo, en matière de réparation et de garantie, a averti les clients qu'ils pourraient ne plus avoir droit à la réparation ou au remplacement d'un produit s'il s'avère qu'ils ont eu un comportement inapproprié envers le personnel. Cela inclut les cas où un membre du personnel a été menacé ou agressé verbalement, ou si un client a délibérément fait perdre du temps au personnel.





Voici ce qu'a déclaré Nintendo à Kyodo News :

Nous avons pris cette décision après avoir conclu que nos clients la comprendraient grâce à la réputation que nous avons de répondre en toute bonne foi à leurs demandes.

Une décision saluée par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales du gouvernement japonais, qui l'a qualifiée d'"efficace". Une mesure bien comprise par fans et des réseaux sociaux, le service client de Nintendo s'étant forgée une très grande réputation, étant surnommé kami-taiou ("service client divin"). Mais c’est un problème effectivement plus profond qui ne touche pas que Nintendo.



Un professeur de psychologie sociale de l'Université de Kansai résume ainsi la problématique :

Ces dernières années, les messages sur les médias sociaux ont rendu visible le harcèlement auquel sont exposées diverses industries, et les attitudes des consommateurs changent également, a déclaré le professeur Hiromni Ikeuchi. Par conséquent, Nintendo a réussi à rester dans l'air du temps en prenant une décision que la société était prête à accepter.

D'autres experts estiment que la décision de Nintendo amènera peut-être une prise de conscience dans la société et qu’elle pourrait aussi avoir un effet positif sur les autres entreprises. Rappelons tout de même qu'au Japon, les insultes en ligne peuvent être punies d’un an de prison.





Il faudra veiller si des mises à jour similaires se mettent en place au niveaux des autres continents. Gardez donc votre self-contrôle !