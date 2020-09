News Nintendo

La validation du matériel auprès de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis est souvent riche en informations, au point que les compagnies doivent régulièrement demander une requête de confidentialité pour préserver le contenu du matériel le plus sensible, afin d'éviter d'ébruiter des modifications stratégiques ou la fuite des caractéristiques précises d'un nouveau modèle.



Il semble que le mois d'août 2020 ait été pas mal occupé pour Nintendo, qui a fait testé une modification de ses composants pour gérer son utilisation sans fil.



En revanche du côté des brevets, on s'active avec de nombreuses recherches autour de fonctionnalités avec les Joy-Con et un approfondissement des possibilités du fameux casque virtuel du Nintendo Labo. Ce casque avait permis l'entrée des joueurs sur Nintendo Switch dans une VR basique, avec un champ de vision assez étroit. Il semble que les ingénieurs de Nintendo travaillent encore dur sur cet aspect, et sans allez parler d'une seconde révision du casque VR, ou d'un véritable casque VR sans fil pouvant être le mystérieux dispositif relevé un peu plus haut, ils ont peut-être trouvé un moyen simple d'améliorer les possibilités du casque ( source ).

Un exemple de système d'affichage d'images comprend un appareil à lunettes ayant une section d'affichage. Une caméra virtuelle et une interface utilisateur sont placées dans un espace virtuel. L'orientation de la caméra virtuelle dans l'espace virtuel est contrôlée en fonction de l'orientation de l'appareil à lunettes. Lorsque les lunettes tournent d'un angle supérieur ou égal à un angle prédéterminé dans une direction de tangage, l'interface utilisateur est déplacée vers l'avant de la caméra virtuelle dans une direction de lacet.

Comme on peut le noter ci-dessous, Nintendo fait breveter des utilisations possibles de ses Joy-Con et notamment de la gestion des vibrations HD. On se rappelle que des titres comme 1-2 Switch et Arms utilisaient d'une certaine façon le retour de force, on se demande si tout était bien protégé par les brevets au niveau de l'interface (et donc Nintendo fait une séance de ratrappage) ou bien si Nintendo compte réutiliser certains principes de manière plus étendue dans de futurs jeux.Quoi qu'il en soit, on voit que Nintendo poursuit son travail pour faire breveter l'ensemble de ses recherches et surtout prépare la validation de nouveaux périphériques. Entre ces documents factuels et les nombreux bruits relayant régulièrement le support de la 4K, la prise en compte de la technologie DLSS de Nvidia, et désormais une date de blocage avant la libération de certains informations (le fameux 3 mars 2021), on se dit que lors du jour anniversaire de la Switch, un Direct bien particulier pourrait avoir lieu. Affaire à suivre. Qu'en pensez-vous ?