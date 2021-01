Le classement

1. Fortnite

2. Animal Crossing: New Horizons

3. Pokemon Sword

4. Pokemon Shield

5. Minecraft

6. Zelda: Breath of the Wild

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Super Smash Bros. Ultimate

9. Super Mario Odyssey

10. FIFA 20 Nintendo Switch Legacy Edition

11. New Super Mario Bros. U Deluxe

12. Super Mario Maker 2

13. Rocket League

14. Luigi’s Mansion 3

15. Pokemon: Let’s Go, Pikachu

16. Pokemon: Let’s Go, Eevee

17. Splatoon 2

18. Super Mario Party

19. Asphalt 9: Legends

20. Fire Emblem: Three Houses











Et vous ? Quels sont les jeux auxquels vous avez le plus joué en 2020 ?





Source : Nintendo Everything

Nintendo Europe vient de dévoiler la liste des jeux sur lesquels les joueurs et joueuses européens ont passé le plus d'heures de jeu en 2020.Il ne s'agit donc pas la du classement des jeux les plus vendus, ou qui ont été les plus téléchargés (pour les free to play) mais des jeux sur lesquels l'ensemble des joueurs en Europe ont passé le plus de temps.Surprise, la première place du classement n'est pas trustée par Animal Crossing New Horizons, mais par le free to play Fortnite. Signe que le jeu est resté très populaire en 2020 et que sa sortie sur Nintendo Switch est un pari gagnant.