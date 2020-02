News Nintendo

Nintendo's History in China - Did You Know Gaming? Feat. Dazz 16/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La politique intransigeante de Nintendo en ce qui concerne le piratage n'est plus un secret depuis longtemps. Ironiquement, c'est grâce au piratage que Nintendo est entré, bien malgré lui, sur le marché chinois avec des consoles et des jeux copiés.Il faut savoir que les modèles officiels, importés depuis Honk Kong où ils étaient eux-mêmes importés depuis le Japon, coûtaient affreusement cher pour un budget moyen chinois. Cette situation a encouragé la création d'imitations, plus ou moins réussies, de clones de la Famicom et de la Super Famicom.La Chine a aussi eu le privilège d'avoir un modèle de console spécialement crée pour son marché, en fait une version localisée de la N64 adaptée aux exigences de la censure chinoise.L'équipe de Did you know Gaming a consacré un épisode très intéressant sur les aventures de Nintendo en Chine. Malgré l'anglais, cela reste très accessible et peut être découvert juste en dessous de ce paragraphe.Source: Did You Knou Gaming