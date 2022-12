Nintendo dresse le bilan de votre année 2022 sur Switch

L'année 2022 se termine et c'est l'heure de dresser le bilan. Depuis quelques années, de nombreux services proposent à leurs utilisateurs de faire un retour sur leur année en mélangeant de nombreuses statistiques dans une présentation toujours plus originale.Le plus connu est sans doute le Spotifiy Wrapped, toujours plus mis en avant sur les réseaux. Nintendo s'est lancé depuis quelques temps dans un service similaire pour sa console phare, la Nintendo Switch. Le nouveau site a ouvert justement ses portes pour l'année 2022.En vous connectant avec votre compte Nintendo vous allez pouvoir visualiser les jeux auxquels vous avez le plus joué en 2022 mais aussi d'autres statistiques intéressantes comme les jeux auxquels vous avez joué juste après leur sortie ou ceux auxquels vous jouez depuis plus de 3 ans.D'autres informations vous permettent de découvrir votre jeu préféré sur chaque mois de l'année mais aussi les genres des jeux de votre année 2022.Tout cela est très bien présenté et intéressant ! Rendez-vous sur le site de Nintendo pour découvrir le bilan de votre année 2022 sur Nintendo Switch ! N'hésitez pas à partager en commentaire, sur Discord ou sur les réseaux sociaux vos jeux les plus joués de l'année 2022 !