News Nintendo Switch (Switch)

La Switch Pro ? Circulez, il n'y a rien à voir pour le moment ! On peut résumer ainsi la pensée du président de Nintendo Shuntaro Furukawa lorsque les questions se sont portées autour de la future console. Et on le comprend grandement car ce n'est clairement pas le moment de semer le trouble auprès des futurs acquéreurs de Switch, alors qu'on boucle les derniers instants des 35 ans de la franchises Super Mario Bros. avec l'édition spéciale Switch Mario, rouge et bleue, qui a fait son petit effet lors de sa présentation. Il y a des packs de consoles à vendre très bientôt, en parallèle de la sortie de Super Mario 3D World + Bowser's Fury en ce mois de février 2021. La Switch actuelle se vend très bien, dépassant les précédentes projections, on ne va scier la branche sur laquelle on est assis.





Rappelant que rien ne serait annoncé durant l'année fiscale 2020 (qui s'achève le 31 mars 2021), on se dit que peut-être aurons-nous quelques annonces à cette toute fin de période ? Que nenni, il y a une édition collector de la Switch actuelle Monster Hunter Rise et sa manette pro personnalisée à placer, et on tient à ce que cela soit un succès vu les billes financières que l'on a mis dans ce partenariat avec Capcom, qui revient à grand pas sur le marché de la console. Donc une annonce en mars ou avril 2021 pour une Switch Pro, c'est mort. Tant que la vie est belle pour la console actuelle, que la demande est forte, et les pièces détachées pour la fabriquer sont disponibles, on continue ! La communication présente est donc totalement tournée vers les deux éditions exclusives de la Switch, qui occupera les esprits pendant tout le premier trimestre de l'année fiscale suivante.

En récapitulant tout cela, oui nous n'aurons pas d'annonces tout de suite pour la nouvelle déclinaison de la Switch. Elle aura tout le temps de se fabriquer sur les différentes chaines de montage avec les aléas liés à la pandémie pour se constituer des stocks solides, et lorsqu'on y verra plus clair pour lancer le feu vert de sa commercialisation, on en parlera à ce moment. On observera cependant les problèmes d'approvisionnement qui touchent certains fournisseurs, même s'il reste encore du stock de pièces à Nintendo pour contenter tout le monde encore quelques petits mois.







Bon, pour la forme, on vous met la réponse du président Furukawa, publiée par le site Bloomberg , dont la place de chaque mot a toujours de l'importance.