News Xenoblade Chronicles Definitive Edition (Switch)

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Nouveautés (Nintendo Switch) 26/03/2020

Xenoblade Chronicles Definitive Edition sortira le 29 mai 2020 sur Nintendo Switch. Cette édition sera plus que complète puisque Nintendo a annoncé que nous pourrions découvrir un épilogue inédit : Xenoblade Chronicles: Un avenir commun.Profitant des graphismes haute-définition de la Switch, l'équipe de développement nous propose un RPG plus beau, plus agréable à prendre en main avec des menus et interfaces améliorés. Certaines musiques ont été remastérisées voire même remixées pour certaines.Et si on parle des musiques, Nintendo est bien conscient de l'intérêt des joueurs pour la BO de Xenoblade : les joueurs qui achèteront l'édition collector y trouveront donc un disque vinyle, excusez du peu ! L'édition collector de Xenoblade Chronicles: Un avenir commun comprendra en outre : un recueil d'illustrations de 256 pages, un SteelBook, un poster, et donc ce fameux disque vinyle à l'effigie de la Monado.Voici la bande-annonce présentée aujourd'hui :