News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Beaucoup s'y seront attendus, mais pas forcément de cette façon. Plus de 2 ans après une malencontreuse faute de timing, Xenoblade 2 aura bien droit à son représentant dans le casting de Super Smash Bros. Ultimate, à savoir Pyra accompagnée de sa forme alternative Mythra.Il s'agira du troisième personnage de la série des Smash Bros. à pouvoir changer de forme à volonté, après Zelda dans Melee et Brawl, et le Dresseur de Pokémon depuis Brawl. Chacune des formes disposera de son propre panel de coups.Et pour Rex ? Il se retrouve finalement relégué en tant que personnage de soutien, apparaissant durant certaines moqueries et assistant l'Aegis à l'execution de ses 2 différents Smash Finaux.Le DLC est prévu pour mars prochain. Des détails sur le combattant viendront bientôt.