News Panzer Dragoon (Switch)

Voilà Panzer Dragoon: Remake est là, prêt à être téléchargé sur votre Nintendo Switch.Il vous en coûtera 24.99€ comme l'indique l a page eShop , dont on s'étonnait encore hier de ne pas la voir mise à jour.Le jeu compte donc 7 niveaux et intègre les améliorations graphiques et de contrôle promises. A première vue, le prix nous paraît un poil élevé mais nous n'avons pas pu juger du titre qui arrive totalement sans crier gare, espérons que cela soit justifié.On espère en tout cas pouvoir vous donner rapidement notre avis sur le titre, restez connectés.