News Sniper Elite 4: Italia (Switch)

Sniper Elite 4 - Sortie cet hiver ! (Nintendo Switch) 17/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Se déroulant après la bataille de Stalingrad et la campagne d’Afrique du Nord (contexte dans lequel l’opus précédent, Sniper Elite 3, prend place), Sniper Elite 4 Italia vous fait voyager jusque dans les contrées italiennes (vous vous en doutiez), contrées par lesquels les Alliés souhaitent débarquer en Europe pour remonter ensuite jusqu'à l’Allemagne Nazie. Vous incarnez le lieutenant Karl Fairburne, envoyé en Italie pour empêcher les Nazis de mettre au point une arme qui pourrait changer le cours de la guerre : le Henschel Hs 293 A, une bombe planante téléguidée antinavire (sur la capture ci-dessous).C’est dans ce contexte que Sniper Elite 4 Iltalia prend place. Prévu pour débarquer cet hiver (2020) sur Switch, ce portage suit la lignée des portages/remastered de la licence Sniper Elite que nous offre Rebellion depuis l’an passé. Il est ainsi le troisième jeu de la licence à débarquer sur Switch, après Sniper Elite V2 Remastered et Sniper Elite 3 Ultimate Edition. Et ceux, sans compter le portage de Zombie Army Trilogy, spin-off de la série Sniper Elite.On profite aussi de cette annonce pour vous passer un petit message qui risque de vous faire plaisir. En effet, actuellement et pendant 4 jours, les jeux Sniper Elite V2 Remastered et Sniper Elite 3 Ultimate Edition sont respectivement à -66% (11,89 €) et -60% (13,99 €). Une occasion à ne pas rater pour des jeux d’exception, si tant est que vous êtes adeptes des genres infiltrations et tirs tactiques.