News Puyo Puyo Tetris 2 (Switch)

Puyo Puyo Tetris 2 - Official Announcement Trailer 28/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il va sans dire que le Nintendo Direct du 26 août consacré aux sortiesà venir sur Switch a pris son petit monde par surprise... Parmi les annonces de la vidéo, Sega avait glissé une suite pour Puyo Puyo Tetris, création de la Sonic Team qui réunissait deux des puzzle-games les plus populaires du monde du jeu vidéo. Puyo Puyo Tetris 2 (sous-titré) aura donc le droit à une sortie physico-digitale le 8 décembre 2020 sur les consoles actuelles tandis qu'une version, destinée aux Xbox Series X, Playstation 5 et PC, devrait voir le jour en 2021.Le franc succès du premier Puyo Puyo Tetris s'était d'ailleurs prolongé sur Switch puisque qu'un portage avait accompagné la sortie japonaise de la Switch en mars 2017. Même si Sega n'a que peu précisé les nouveautés de cet opus et promis des DLC, il faudra néanmoins compter sur les modes Aventure,ainsi que sur les affrontements en ligne pour redonner un peu de couleurs à la Switch (à l'année 2020 ?) cet hiver !Source : Sega via Gematsu