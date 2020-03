News Nintendo Direct

Nintendo Direct Mini - 26/03/2020 26/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

00:23 - Xenoblade Chronicles Definitive Edition

04:26 - 2K Games

06:09 - MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order

07:20 - Shinsekai: Into the Depths

08:23 - Animal Crossing: New Horizons

09:44 - Good Job!

10:48 - Catherine: Full Body

11:43 - Ring Fit Adventure

13:13 - King's Bounty II

14:10 - Super Smash Bros. Ultimate

14:47 - ARMS

15:24 - BRAVELY DEFAULT II

19:42 - Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

21:33 - Ninjala

22:47 - Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

23:14 - Panzer Dragoon: Remake

23:40 - What's Coming to Nintendo Switch?

25:15 - Pokémon Sword Expansion Pass and Pokémon Shield Expansion Pass





On regarde tout ça et on revient vers vous très bientôt. Happy watching :)

Alors là, on ne s'y attendait pas. Ou plutôt, on ne s'y attendait plus. Nintendo vient de mettre en ligne un nouveau Nintendo Direct Mini d'une durée de près de 30 minutes. De nombreux jeux sont abordés, on revient sur la liste juste après ce lecteur :Voici la liste des jeux évoqués dans ce Nintendo Direct Mini :