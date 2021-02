News amiibo

Des amiibo, il y en aura de nouveaux, c'est sûr en voyant débarquer les personnages de Pyra et Mythra de Xenoblade Chronicles 2 au sein de Super Smash Bros. Ultimate. Cela reste encore des épéistes d'une certaine manière mais au moins on fait une pause sur l'univers de Fire Emblem, un peu trop présent dans le jeu. Avec une arrivée en mars, on devrait avoir logiquement un live spécial avec Sakurai qui nous présentera en détail les possibilités de ces nouveaux personnages qui seront disponibles via le second pass des combattants.





Comme à chaque fois qu'un personnage est intégré dans le Super Smash Bros, il a le droit à sa petite figurine amiibo. On devrait donc avoir au moins l'un des deux personnes en amiibo (Pyra tient la corde), même si les deux ne seraient pas pour nous déplaire. On attendra de voir leur design plus tard, alors que les belles ont déjà eu le droit à des figurines à leur image en 2018, comme le montre l'image ci-dessous.

Là où en revanche le Nintendo Direct a été mutique, c'est au niveau de l'arrivée sous forme d'amiibo des premiers combattants du second pass. On attend notamment Min Min. Après le retard ayant entouré les derniers protagonistes du premier pass, il aurait été de bon ton pour Nintendo de confirmer que les combattants du second pass auront le droit aussi à leur déclinaison amiibo. On espère que l'information arrivera assez vite.





Et les amiibo Monster Hunter ?

Alors que les amiibo sont déjà disponibles au Japon et font la joie des revendeurs Ebay qui les font payer au prix fort (ou avec des frais de port assez dissuasif), les européens devront passer par la boutique officielle Nintendo pour se les procurer. On s'attend à un engorgement des demandes face à cette centralisation des commandes. Le jeu arrive le 26 mars et on aurait pu espérer avoir un petit aparté pour préciser clairement la date du lancement des précommandes (et éviter de se retrouver dans une situation cacophonique). Hélas, il n'en a rien été lors de ce direct, seule une nouvelle vidéo autour de Monster Hunter Rise et un rappel d'une édition spéciale de la Switch et de la manette pro aux couleurs du jeu ont fait leur apparition.







Bon plan Carrefour





Si vous collectionnez les amiibo, jetez un coup d'oeil auprès de l'enseigne Carrefour. Nous avons eu l'occasion de voir deux supermarchés pratiquant 25% de réduction sur l'ensemble des amiibo disponibles. Il y avait encore du choix et même les derniers amiibo étaient présents dans le rayonnage, à savoir Mario et Peach Chat. On ne sait pas en revanche si cette promotion est nationale ou non, n'hésitez pas à nous le dire si vous constatez les mêmes promotions auprès du Carrefour le plus proche de chez vous.