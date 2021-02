News Knockout City (Switch)

Le but des deux équipes est évidemment d’éliminer tous les joueurs de l'équipe adverse et le jeu a l’air de se dérouler en plusieurs manches.



La bande-annonce nous a présenté des décors d'arènes avec pas mal de relief, un bon level design et un graphisme coloré et un poil cartoonesque. Même s'il s'agit de lancer des balles sur ses adversaires, un important volet technique et stratégique est à maîtriser. On est loin de la simplicité du jeu dans une cours de récréation. Il faut lancer des balles que l'on trouve dans le décor pour toucher chaque opposant au moins deux fois avant de les éliminer (chaque combattant à deux points de vie). Une option de verrouillage automatique de la cible est permise et on espère la gestion de la visée gyroscopique au sein de cette déclinaison Switch, pour un titre entré en bêta depuis un moment sur PC.Au niveau technique, vous avez plusieurs possibilités d'envois, de feintes, la coopération en équipe semblant très développée pour un jeu que certains commencent à présenter comme un challenger fun à Splatoon. On calmera les ardeurs en attendant de juger sur pièce un titre qui a semblé surperflu à certains membres de l'équipe.Du côté de la réception de la balle, vous pourrez bloquer le tir via un dash, l'esquiver ou même tenter de percuter votre adversaire pour lui prendre la balle. Ne vous loupez pas car vous ne pourrez transporter qu'une balle à la fois, une fois le tir effectué, vous êtes une cible. Difficile pour le moment de se faire un avis complet sans avoir le détail des modes de jeux disponibles et leur qualité. Il faudra patienter jusqu'au 21 mai prochain pour juger la pertinence de la proposition Knockout City.