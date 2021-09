[Nintendo Direct] Kirby et le monde oublié annoncé sur Switch

Kirby embarque pour une nouvelle aventure en 3D prenant place dans un monde mystérieux dans Kirby et le monde oublié, disponible le printemps prochain sur Nintendo Switch ! pic.twitter.com/Qc44ptNmgY — Nintendo France (@NintendoFrance) September 23, 2021

L'annonce avait fuité quelques heures avant la diffusion du Nintendo Direct, mais elle est maintenant confirmée : un nouveau jeu d'aventure Kirby arrive l'an prochain sur Nintendo Switch.Intitulé "Kirby et le monde oublié", il s'agira d'un jeu d'aventures en 3D, pour la première fois depuis longtemps !La vidéo diffusée lors du Direct ne permet pas d'en connaître beaucoup plus sur le contenu du jeu mais tous les éléments historiques des jeux Kirby seront de la partie !Pour notre plus grand plaisir, Kirby et le monde oublié sortira au printemps 2022 sur Nintendo Switch.