[Nintendo Direct] Dying Light 2: Stay Human débarque sur Switch avec le cloud

Après A Plague Tale: Innocence des Français d’Asobo Studio , c’est au tour de la suite du non moins célèbre Dying Light, d’arriver sur Switch avec une version cloud.Prévu pour sortir le 04 février 2022 (suite à un récent report, la date de sortie précédemment fixée était le 7 décembre) sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, le jeu de Techland s’est déjà fait remarqué pour son excellence à l’occasion des précédentes previews.En attendant la sortie de sa suite, Dying Light est d’ores-et-déjà disponible sur Switch, en version “classique” pour sa part.