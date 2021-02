Ces manettes Joy-Con aux couleurs de l'épée de légende et du bouclier d'Hylia seront aussi disponibles le 16/07 à la sortie de The Legend of #Zelda: Skyward Sword HD.#NintendoDirect pic.twitter.com/YVN17OVCbG — Nintendo France (@NintendoFrance) February 17, 2021

C'est lors du Nintendo Direct de ce mercredi 17 Février, que Nintendo a annoncé la sortie le 16 Juillet 2021 du "portage" HD de The Legend of Zelda Skyward Sword.Mais Nintendo ne s'est pas arrêté là et à dévoilé pour l'occasion une magnifique paire de Joy-Con aux couleurs de l'épée de légende et du bouclier d'Hylia !Ces Joy-Con sortiront le même jour que Skyward Sword, soit le 16 Juillet !Que pensez vous du design de ces Joy-Con ? Allez-vous craquer ? Dites nous tout en commentaire !