News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Pokémon Épée & Pokémon Bouclier - Les Tours des Deux Poings (Nintendo Switch) 26/03/2020

Pokémon Epée et Bouclier est un des plus gros succès de la Nintendo Switch. Pour prolonger l'aventure, Nintendo avait annoncé à l'automne la sortie d'un pass d'extension sur lequel la firme est revenue aujourd'hui.Ce Pass d'extension va nous permettre d'explorer une nouvelle zone de la réhion de Galar, l'île tentaculaire d'Isolarmure ainsi que des étendues enneigées, Couronneige, qui seront avec ce Pass accessibles.L'île d'Isolarmure nous permettra d'accéder à un nouveau dojo dédié aux combats Pokémon. C'est dans ce dojo, après en avoir suivi l'enseignement, qu'on pourra recevoir le Pokémon légendaire Wushours, qui nous sera remis des mains du maître Mustar en personne.Au cours de cet entraînement avec Wushours, nous obtiendrons le droit de défier les Tours des Deux Poings et surtout, nous pourrons faire évoluer Wushours en Shifours, une fois qu'ils auront triomphé de l'une des deux tours.Notons que le Pass d'extension nous permettra aussi de bénéficier de nouvelles tenues et de nouvelles coupes de cheveux, et nous découvrirons de nouveaux décors, cadres et effets pour les cartes de ligue.La sortie de la 1e partie du pass d'extensions est calée pour la fin du mois de juin 2020. Appelée L'île solitaire de l'Armure, il nous tarde de la découvrir. On aura plus d'info prochainement au sujet de la 2e partie du Pass : Les terres enneigées de la CouronnePour rappel, chaque Pass d'extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, comprenant L'île solitaire de l'Armure et Les terres enneigées de la Couronne sont chacun disponibles au prix de 29,99 €.