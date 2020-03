News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Le prochain combattant téléchargeable de #SmashBrosUltimate sera tiré du jeu #ARMS ! Avez-vous une idée de qui ce sera ?



Ce combattant sera annoncé et rendu disponible en juin, dans le cadre du Fighters Pass Vol. 2 de Super Smash Bros. Ultimate ! #NintendoDirectMini

Ce Nintendo Direct Mini aura aussi été l'occasion de parler un peu de Super Smash Bros Ultimate, le programme n'était apparemment pas assez chargé pour Nintendo.C'est donc un personnage de ARMS qui rejoindra le casting, mais le mystère reste entier sur son identité. Nous en saurons plus dès le mois de juin, il va donc falloir s'ARM-er d'un peu de patience (oui, oui elle était facile).Alors qui rejoindra le casting de SSBU ? Nintendo nous fera-t-il une Fire Emblem en piochant plusieurs fois dans le casting pour remplir son character pass, où auront-il la bonne idée de répliquer la géniale idée du héros de Dragon Quest en proposant plusieurs apparences pour le combattant ?En tout cas Nintendo semble vouloir que les joueurs redonnent sa chance à ARMS puisqu'une nouvelle période de gratuité est lancée pour le jeu et ce jusqu'au 6 avril - une offre réservée aux abonnés Nintendo Switch Online. Bonne nouvelle, il s'agit de la version complète, les plus rapides pourront donc peut-être réussir à parcourir tout le jeu :