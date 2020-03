BioShock, Borderlands, and XCOM 2 Are Coming to Nintendo Switch! [FR PEGI] 26/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Concernant Bioshock: The Collection

Au sujet de XCOM 2 Collection

Borderlands Legendary Collection

Le Nintendo Direct Mini de ce 26 mars 2020 nous a permis d'en savoir plus sur les plans de 2K, qui officialise une date de sortie pour ses 3 compilations à paraître sur Switch : Bioshock: The Collection, XCom 2: Collection et Borderlands Legendary Collection. Commençons notre petit tour d'horizon avec la bande-annonce 2K <3 Nintendo :Chaque compilation se composera des jeux ainsi que des DLC parus pour chacun. Concernant Bioshock: The collection, qui sera vendu 49.99 €, il comprendra :- BioShock Remastered- BioShock 2 Remastered, avec notamment le DLC Antre de Minerve et les armes du contenu "Epreuves de Protecteur"- BioShock Infinite: The Complete Edition, avec les DLC « BioShock Infinite : Tombeau sous-marin », « Carnage céleste », les Packs « Le Meilleur de Columbia » et « Early Bird ».Notez que la version physique comprendra une cartouche de 16Go avec les actes d'ouverture de chaque jeu, mais qu'il sera absolument indispensable de télécharger les autres jeux et contenus additionnels en ligne pour en profiter.XCOM 2 Collection sera lui aussi proposé au prix de 49.99 €, la collection se compose des éléments suivants :- XCOM 2- 4 packs de contenus téléchargeables- XCOM 2: War of the ChosenLe jeu sera proposé sur une cartouche de 8Go avec les deux missions de base, encore une fois il faudra télécharger le reste du contenu via Internet pour une taille maximale de 24 Go.Une compilation de légende au tarif, devinez, de... 49.99 € (prix de vente conseillé).La collection se composera des jeux suivants :- Borderlands: Game of the Year Edition- Borderlands 2- Borderlands: The Pre-SequelLe jeu sera proposé en version physique sur une cartouche de 8 Go, un téléchargement additionnel de 6.6 Go sera requis. Il faudra par contre télécharger complètement les jeux Borderlands 2 et The Pre-Sequel pour pouvoir y jouer (réservez 35 Go sur votre carte SD pour ce faire).