Par Taranzagolor

Taranzagolor Publié le 22/01/2021

à 19h33



En 2020, si l’on devait retenir deux succès, on évoquerait bien évidemment Animal Crossing: New Horizons, et certains tendraient aussi à parler d’Among Us. Et bien au japon… ce n'est pas tout à fait pareil. Animal Crossing domine l’ensemble des classements qui nous parviennent et Among Us se hisse au rang du 13ème jeu eShop le mieux vendu, en quelques semaines seulement.



Mais si les japonais devaient élire deux jeux à ce rang, ils tendraient plus à évoquer Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!, un titre exclusif dans le pays et qui parvient à détrôner Animal Crossing sur de nombreux classements (notamment sur les Charts japonaises), et logiquement, Animal Crossing.



Pour découvrir en détail les jeux ayant eu le plus de succès au pays du soleil levant, nous vous invitons à jeter un coup d’œil à la liste qui va suivre et croyez-nous, certains positionnement risqueront fortement de vous étonner. Petite précision : les jeux inscrits en japonais sont ceux non parus hors des frontières nippones.



1. Animal Crossing: New Horizons

2. 51 Worldwide Games

3. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!

4. Human Fall Flat

5. Mario Kart 8 Deluxe

6. Splatoon 2

7. Super Smash Bros. Ultimate

8. Super Mario 3D All-Stars

9. Minecraft

10. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

11. Pikmin 3 Deluxe

12. Overcooked 2

13. Among Us

14. Pokémon Epée

15. ふたりで!にゃんこ大戦争

16. Monster Hunter XX

17. Minecraft Dungeons

18. Ni no Kuni : La Vengeance de la Sorcière Céleste

19. 天穂のサクナヒメ

20. NBA 2K20

21. Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX

22. eBASEBALLパワフルプロ野球2020

23. Super Mario Party

24. Undertale

25. L'aventure Layton: Katrielle et la conspiration des millionnaires - Edition Deluxe

26. Paper Mario: The Origami King

27. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

28. Final Fantasy VII

29. Pokémon Bouclier

30. Fitness Boxing