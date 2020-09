News 35 ans de Super Mario Bros

Game & Watch: Super Mario Bros. - Détails du contenu 09/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Lors du Super Mario Bros Direct, Nintendo a présenté au milieu d'autres surprises une petite console mignonne comme tout en hommage à la série Super Mario Bros : une Game & Watch Super Mario Bros.On a eu l'occasion de vous parler du contenu de cette console, mais une vidéo vient d'être diffusée par Nintendo la concernant, afin de nous montrer la console en action :On se posait la question, dans le PNCAST disponible depuis ce matin , de savoir si la Game & Watch était aux dimensions des modèles d'origine, ou plus compacts comme l'édition collector réservée aux membres du Club Nintendo. On a encore du mal à répondre à cette question, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que cette console tient dans la poche.Rappelons que la Game & Watch Super Mario Bros contiendra 3 jeux :- Super Mario Bros- Super Mario Bros : The Lost Levels- Ball (version Mario)En bonus, la Game & Watch sera dotée d'un fonction horloge avec 35 petites animations Mario à découvrir. De quoi donner le sourire et de regarder le temps passé avec un sourire satisfait coupable.Disponible le 13 novembre 2020, on vous propose si vous le souhaitez de réserver ce petit objet résolument rétro et absolument collector via ces liens : Amazon : 49,99 € (surveillez la disponibilité)Et si d'aventure vous voulez en profiter pour réserver les autres merveilles des 35 ans de Super Mario bros, rendez-vous dans cette news