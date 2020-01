News Nintendo Switch (Switch)

Veuillez noter que nous n'avons pas de projet de lancer un nouveau modèle de Nintendo Switch durant 2020.

Il y a quelques semaines, le train de la rumeur avait repris de la vitesse au sujet de la Nintendo Switch Pro. Mais Nintendo vient de doucher ces dernières en indiquant, dans son dernier rapport financier, qu'il n'y avait pas de nouveau modèle de Switch prévu en 2020. Alors que deux nouvelles consoles vont sortir chez Sony et Microsoft, Nintendo joue donc la carte de la sérénité avec ses deux modèles existants, la Switch classique et la Switch Lite.La raison pour laquelle Nintendo a cru bon d'annoncer formellement qu'il n'y avait pas d'ambition de sortir un nouveau modèle cette année est simple : la Switch se vend bien, et l'idée que peut-être une nouvelle console plus puissante va sortir pourrait bloquer certains acheteurs potentiels. De fait, il valait mieux doucher les espoirs plutôt que de laisser trainer une rumeur a priori infondée et ainsi s'assurer d'atteindre le nouvel objectif revu à la hausse de 19.5 millions d'exemplaires C'est dans son dernier bilan financier que Nintendo a caché cette information :La conclusion de cette déclaration, c'est qu'il conviendra de prendre avec d'énormes pincettes tout ce que l'on pourra lire au sujet d'une possible Switch Pro. Car même si elle n'est pas prévue en 2020, il semble inéluctable de devoir proposer quelque chose prochainement... certainement en fonction de l'accueil qui sera réservé aux nouvelles consoles de Sony et Microsoft. Si vous n'avez pas encore acheté de Switch dans l'espoir d'un nouveau modèle cette année, peut-être le moment est-il venu de surveiller les promos et bons plans sur votre prochaine console préférée !