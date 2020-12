News Nintendo

Nintendo a souvent dans le passé noué des partenariats avec des chaînes de restaurations rapides et c'est désormais l'enseigne Burger King qui va recevoir le célèbre plombier et ses amis des principales franchises Nintendo pour régaler les plus jeunes par de petits cadeaux dédiés, en achetant bien évidemment certains menus.







Disponibles dès à présent, ce sont six petites figurines qui sont à collectionner, en prenant un menu King Junior & King JR+ .



Du goodies à destination des plus jeunes (car pour les collectionneurs un peu plus âgé, cela fait un peu cheap), qui séduit néanmoins par la variété des licences proposées, pas toujours représentées dans les précédentes opérations commerciales. Bon, on reste un peu sur notre faim concernant le produit Animal Crossing, mais on ne dirait pas non à une petite sélection en vrai.





Allez profiter de tout cela avant la mise en application du couvre-feu du soir, et dans l'incertitude de la réouverture des cinémas. Mais avec les vacances qui approchent, voici un bon moyen d'allier promenade familiale et petits cadeaux/repas pour les plus jeunes avec le sourire.



Si vous ne savez pas où trouvez l'enseigne la plus proche de votre domicile, faites un tour sur la carte proposée par le site officiel





Source : Burger King