News Nintendo Network

Nous poursuivons notre enquête à ce sujet, et souhaitons assurer à nos utilisateurs qu'il n'y a à l'heure actuelle aucun élément indiquant que nos bases de données, serveurs ou services aient pu être compromis. Dans le cadre de notre enquête, nous avons également suspendu la possibilité de se connecter à un compte Nintendo en utilisant un identifiant Nintendo Network. Toutes les autres options demeurent disponibles.

160 000. C'est le nombre de comptes piratés que Nintendo pense avoir à déplorer, suite aux récentes plaintes qui ont menu l'entreprise à réaliser une enquête interne dont les premières conclusions sont inquiétantes.Pendant le week-end, des internautes ont constaté des achats inattendus via leur compte Nintendo, notamment pour des achats de VBucks, la monnaire du jeu Fortnite. Nous recommandions alors, à l'instar de beaucoup de nos confrères, d' activer la double authentification de votre compte Nintendo Mais le mal était donc déjà fait pour 160 000 comptes qui ont donc été piratés. Plusieurs informations personnelles ont été récupérées par les hackers :- Date d'anniversaire- Nom- Adresse email- PaysSi les informations de paiement (carte de crédit et Paypal) n'ont pas pu être dérobées par les pirates, Nintendo confirme que certains achats ont toutefois pu être faits quand le mot de passe entre le Nintendo Network ID et le compte Nintendo sont le même.Pour faire face à ce problème, une mesure radicale a été prise : il n'est plus possible de se connecter à son compte Nintendo en utilisant son Nintendo Network ID.Nintendo a publié en français, sur son site, une information importante :Cliquez ici pour lire le communiqué officiel de Nintendo France Si Nintendo pense que votre compte a été piraté, une demande de remise à zéro de mot de passe vous sera envoyée par email d'ici peu, indique Nintendo, qui rappelle aussi qu'il peut être plus sûr d'activer l'authentification en deux étapes.Nintendo présente ses "plus sincères excuses pour les désagréments occasionnés", et on espère qu'aucun parmi nos lecteurs n'a subi de transaction frauduleuse via son compte Nintendo et Paypal.