News Nintendo

C'est par le biais du YouTubeur GilvaSunner que l'on apprend que depuis hier, les bandes son de Super Mario 64, Ocarina of Time et Mario Kart Wii sont bloquées dans leur intégralité sur YouTube par Nintendo JP. Il en est de même pour Super Smash Bros. for Nintendo 3DS et Super Mario Kart (SNES), d'autres bande-sons devraient suivre.





Ce n'est pas la première fois que GilvaSunner se fait bloquer certaines de ses vidéos car il y a diffusion d'extraits longs voir intégraux de bande-sonores des titres emblématiques de Nintendo. Et c'est là où le bas blesse, car autant il est permis de diffuser de courts extraits, autant l'intégralité d'une bande-son, sous forme de Jukebox ou autres moyens, est soumis à l'autorisation des ayants-droits, comme vient à nouveau de le rappeler par cette action Nintendo. La diffusion d'une œuvre, même gratuitement puisque dans le cas de GilvaSunner les vidéos ne sont pas monétisées, mérite rétribution pécuniaire à ses créateurs et même si cela passe par un bon sentiment de départ, comme faire découvrir ou rendre accessible plus facilement ces œuvres musicales, on ne peut le faire qu'avec autorisation de Nintendo.





Certains fans militent pour que Nintendo crée une plateforme en ligne permettant d'écouter les créations musicales de ses jeux, ou les rendent accessibles via des plateformes comme Apple Music ou Spotify, à la manière d'autres studios. Mais en attendant de proposer de nouvelles solutions, petit rappel de la règle de base : des extraits courts, mais pas de pistes intégrales. Si cette opération de nettoyage a actuellement lieu au Japon, il est possible qu'ensuite Nintendo lance les mêmes procédures sur les autres continents à la suite.