News Nintendo Switch (Switch)

Si l'impact sur la santé humaine reste la priorité des pensées, l'évolution de la propagation de l'infection causée par le nouveau coronavirus de Wuhan ayant récemment été déclarée urgence sanitaire mondiale par l'Organisation mondiale de la santé, on commence à voir poindre les premiers effets sur la production industrielle. En effet, le territoire chinois concentre la plupart des sites de production du matériel informatique, et donc les consoles. Nintendo est donc concernée par ce problème, et même si le constructeur japonais avait déplacé quelques sites de production vers le Vietnam durant l'été 2019, le gros des usines pour fabriquer la Nintendo Switch reste le territoire chinois.





Face aux mesures de restrictions des mouvements et l'interruption de certaines liaisons internationales, cela commence à affecter le planning de livraison des machines. Ainsi, le président de Nintendo Shuntaro Furukawa a indiqué sa préoccupation croissante face à l'évolution de l'épidémie, confirmant lors d'un entretien accordé au quotidien japonais Kyoto Shimbun, que les mesures d'urgence prises par les autorités chinoises commençaient "à avoir plus ou moins un impact sur la production". Cette nouvelle a-t-elle eu pour conséquence la baisse des actions de Nintendo de 3,55% à la bourse de Tokyo le 31 janvier 2020 alors que le groupe venait d'annoncer une insolente réussite commerciale de sa console ? Nintendo ne sera pas la seule entreprise impactée par la crise actuelle chinoise.







On notera que le salon Taipei Game Show 2020 a déjà été reporté à l'été 2020, on s'attend à d'autres reports dans les prochains jours.





Cette crise remet en lumière la fragilité de la production mondiale, qui par recherche de coûts toujours plus bas, a peu à peu concentré les usines de production dans les mêmes secteurs géographiques, rendant la production de plus en plus dépendante de certains aléas. On se souviendra il y a quelques années de grandes inondations qui avaient impacté les sites de productions des disques durs, la nouvelle variante du coronavirus impacte désormais cette production à son tour, en ralentissant l'approvisionnement du matériel et l'exportation des consoles achevées.





Source : Siliconera