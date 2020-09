News Bundle

Nintendo a annoncé la sortie d'un pack Nintendo Switch Edition Spéciale Fortnite. Ce pack, qui sortira le 30 octobre 2020, comprendra une Switch avec une station d'accueil au design spécifique, une paire de Joy-Con aux couleurs du jeu, et des bonus pour le jeu d'Epic Games.Ce pack comprend précisément les éléments suivants :- La Nintendo Switch dotée à l'arrière d'un design Fortnite- Un Joy-Con gauche jaune et un Joy-Con droit bleu, qui sont exclusifs à ce pack- Une station d'accueil Nintendo Switch dotée d'un design Fortnite lui aussi unique- Le jeu Fortnite, préinstallé- Un code de téléchargement pour le Pack PanthèreLe pack Panthèse donnera accès à la tenue Panthère avec deux styles additionnels, à l'accessoire de dos Kit soyeux avec deux styles additionnels, et à la somme de 2000 V-bucks.Si Nintendo a choisi Fortnite, c'est parce que, explique la firme, Fortnite est tout simplement le jeu le plus téléchargé de tous les temps sur une console Nintendo. Des millions de joueurs jouent sur Switch toutes les semaines.Les déboires d'Epic Games avec Apple et Google semblent représenter une opportunité pour Nintendo et Epic Games qui entendent bien surfer sur la popularité du jeu... voire la renforcer du côté des joueurs Nintendo, compte tenu du nombre désormais réduit de joueurs depuis sa suppression des appareils iOS et Android.On ne manquera pas de vous signaler l'apparition du pack sur les principaux sites marchands français, d'ici peu, nul doute qu'ils vont rapidement proposer la machine en réservation.