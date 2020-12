News Indie World

Préparez-vous pour les fêtes avec un nouvel #IndieWorld, diffusé mardi 15/12 à 18:00 ! Pendant environ 15 minutes, vous y découvrirez quels nouveaux titres indépendants développés par nos partenaires à travers le monde arrivent sur Nintendo Switch.

Nintendo vient d'annoncer la diffusion, mardi 15 décembre, d'un Indie World consacré à l'actualité du jeu indépendant sur Nintendo Switch. Diffusée à 18h, l'émission durera une quinzaine de minutes.C'est sur Twitter que l'événement a été annoncé. A l'occasion de ces émissions, Nintendo nous fait part de l'arrivée de certains jeux au catalogue, à plus ou moins long terme. Des jeux issus du secteur indépendant, c'est-à-dire un peu déconnecté des grosses structures habituelles qui gèrent leur calendrier en toute indépendance.Avec Indie World, Nintendo met un sacré coup de projecteur sur les productions indépendantes, souvent créées par de petites équipes aux moyens marketing plus que réduits. Ce sera donc l'occasion, peut-être, d'y découvrir la prochaine pépite qui rythmera nos soirées d'hiver sur Nintendo Switch. En tout cas, on se tient prêt, mardi à 18h, pour découvrir les jeux que Nintendo a choisis de mettre en avant à l'occasion de cette nouvelle présentation.