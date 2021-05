Game Builder Garage-Announcement Trailer-Nintendo Switch 05/06/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 06/05/2021



Grâce à des leçons interactives, Game Builder Garage vous proposera d'apprendre à développer des jeux vidéo : Nintendo indique que chaque leçon se divise en plusieurs parties pour permettre à chacun d'apprendre à son propre rythme.Grâce à ces leçons, les joueurs vont apprendre à concevoir 7 jeux amusants, dont voici les noms anglais :- Tag Showdown- On a roll- Thrill Racer(Les autres jeux nous seront dévoilés prochainement)Grâce à Game Builder Garage, Nintendo entend permettre aux utilisateurs de comprendre comment on crée un jeu vidéo, d'une façon ludique. Et évidemment, vous aurez la possibilité de partager les jeux que vous créerez avec vos amis.Game Builder Garage sortira sur Nintendo Switch le 11 juin 2021, pour 29,99 € dollars (on attend l'annonce de la sortie du produit en Europe, peut-être lors de la journée de demain, qui sera rappelons-le marquée par la publication des résultats annuels de Nintendo).Source : fiche du jeu de Nintendo of America