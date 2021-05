2016/2017 : 2,74 millions (la console est sortie début mars, soit à la fin de l'année fiscale)





Nintendo annonce qu'au 31 mars 2021, la firme a vendu 84,59 millions de Nintendo Switch.Nintendo a donc vendu 28,83 millions de Switch lors de cette année fiscale, soit 37% de plus que lors de l'année précédente. Il s'agit là de la meilleure année de la console, qui pour le moment, voit ses ventes annuelles augmenter d'année en année :Nintendo souhaite vendre 25,5 millions de machines sur la prochaine année fiscale.Si vous souhaitez connaitre le détail entre les Switch classiques et les Switch Lite, on compte 69,89 millions de Switch classiques, et 14,70 millions de Switch Lite.Pensez vous que Nintendo atteindra ses objectifs pour l'année qui vient?Si vous souhaitez connaitre tous les chiffres de cette année record pour Nintendo, rendez-vous pour lire notre dossier complet Sources : documents officiels de Nintendo et tweet d'Oscar Lemaire.