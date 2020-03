News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Mise à jour

Veuillez noter que contrairement à ce que mentionne la présentation, la version 1.1.0 d'#ACNH ne vous permettra pas de profiter de la fête des œufs. Pour ce faire, vous devrez télécharger une mise à jour supplémentaire disponible le 1er avril. — Nintendo France (@NintendoFrance) March 26, 2020

News d'origine

Nintendo fait un rétropédalage en annonçant que la mise à jour d'aujourd'hui ne contient finalement le contenu liée à la fête des oeufs, et qu'il faudra attendre une nouvelle mise à jour.Après avoir été déployée ce matin avec comme objectif premier de corriger le bug de duplication d'objet, il s'avère qu'en fait cette mise à jour vient ajouter les événements liés à Pâques.La fête des oeufs aura lieu du 1er au 12 avril et vous permettra de rencontrer Albin le lapin pour célébrer comme il se doit cet événement. A vous de retrouver ensuite tous les œufs cachés, qu'ils soient enterrés et cachés au fond de la mer via une petite séance de pêche.Vous pourrez également construire des objets liés à la fête des oeufs, mais seulement durant cette période.Une seconde mise à jour est à venir et elle permettra, entre autres nouveautés non révélées, de participer au jour de la Terre. Nintendo nous promet plus d'informations bientôt, sur le Twitter français, et évidemment sur PN.