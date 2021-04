News Nimbus le Trublion - Rain on Your Parade (Switch)

Nimbus le Trublion est le nom français du jeu Rain on Your Parade du studio de développement Unbound Creations, qui n’a pas caché son satisfecit face à l’accueil du public via le Game Pass. En effet, en une semaine, plus de 150 000 joueurs ont découvert Rain On Your Parade via le Game Pass, avec un retour critique de très bonne qualité. D’où notre intérêt pour nous pencher sur ce titre disponible depuis le 15 avril sur l’eShop, passé un peu sous nos radars.



Vous incarnez Nimbus, un petit nuage dessiné sur un morceau de carton, et accroché à des fils tel une marionnette. Ce dernier est bien malicieux car il est déterminé à gâcher la journée de tout le monde : il se met à pleuvoir lors d’un mariage, il peut faire tomber la foudre pour faire sortir les gens de leur cachette et incendier des choses, il peut diriger des tornades pour tout aspirer sur son passage, faire pleuvoir du liquide inflammable que l’on pourra ensuite faire exploser, balancer des météorites…Bref la liste de méfaits est longue et les possibilités vont se développer au fur et à mesure de votre progression et vous allez vous en donner à cœur joie de créer la zizanie, le chaos et la destruction.

Cependant, suivant les missions, vous pourrez parfois accomplir de bonnes actions comme faire tomber la pluie pour éteindre un incendie. A vous de déplacer le nuage avec le stick gauche, de déclencher la pluie avec un bouton et de regarder le résultat.

Si vous avez peur d’une certaine redondance, détrompez-vous. Avec une cinquantaine de niveaux proposés, vos objectifs seront toujours différents, alternant des actions qui ne nécessiteront que quelques minutes pour être complétées à d’autres actions beaucoup plus longues. Les développeurs évoquent une bonne dizaine d’heures pour en faire le tour.

Graphiquement, Rain ou Your Parade a une identité visuelle bien marquée séduisante, avec son look de personnages en carton ou poupées de laine. Des personnalisations du nuage seront possibles avec différents accessoires à débloquer. Le titre mise sur un humour prononcé et fait de nombreuses références à la culture populaire et des clins d’œil à divers titres bien connus comme un certain The Legend of Zelda.



Rain on Your Parade - Release Date Trailer 22/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un titre à part qui a développé un concept très intéressant qu’il nous tarde de prendre en main. Nimbus le Trublion - Rain on Your Parade est disponible depuis le 15 avril 2021 sur l’eShop pour 12,99 €. Textes en anglais, un poids plume de 679 Mo, il se joue en solitaire. Un titre qui a tout l’air d’une nouvelle bonne surprise de la scène indépendante, à ne pas manquer !