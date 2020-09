News Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix (Switch)

La team des personnage Nickelodeon est de retour pour revoir sa copie dans une version Grand Prix avec cette fois, par rapport au premier opus, 30 coureurs jouables au total, contre 12 (la présentation des personnages a été également revue) et 28 circuits contre 24 pour le titre original. De quoi motiver un peu plus les joueurs et attirer davantage les fans pour ce jeu qui sera édité par Game Mill, permettant le jeu jusqu'à 8 en ligne (à condition d'avoir le Nintendo Switch Online) et pesant sur la balance 2059 Mo.





Voici l'ensemble des personnages jouables :





On retrouvera évidemment l'univers de Bob L'éponge et celui des Tortues Ninja, ainsi que d'autres séries du groupes. Effectuons un petit détour du côté du visuel des circuits :





Le titre sera disponible sur l'eShop pour 39,99 € le 6 octobre 2020 et pourra ainsi vous faire patienter avant le Mario Kart Live