News Pokémon GO (mobile)

Depuis hier, jeudi 19 novembre, Niantic a réintégré dans Pokémon GO des bonus temporaires accessibles aux joueurs qui voudraient continuer à jouer dans le contexte sanitaire qui nous confine dans nos logements autant que possible.Le retour des bonus se traduit de deux façons. D'une part, Niantic nous permet de bénéficier d'une attractivité plus forte pour attirer des Pokémon quand on utilise de l'encens, tandis que notre Copain Pokémon nous rapportera désormais plus de bonbons et de cadeaux, jusqu'à 3 fois par jour. Il en sera ainsi jusqu'à juin 2021, Niantic nous promet de nous notifier d'un retour à la normale un mois avant l'échéance retenue sur son site D'autre part, Niantic nous proposera également des bonus au gré des événements dans le jeu, pour permettre aux joueurs de continuer à jouer en toute sécurité même dans une situation de confinement comme celle que nous connaissons :- Réduction de la distance d'incubation- Augmentation des distances pour les échanges- Bundles à 1 PokéPièce- "Et plus" !Rappelons que cette semaine, Niantic a donné de nombreuses informations sur "Beyond" la prochaine révolution qui nous attend dans Pokémon GO. L'occasion, peut-être, de se remettre à chasser des Pokémon, si d'aventure le jeu nous avait lassé, même si l'année 2020 a été l'année la plus lucrative pour Niantic depuis la sortie du jeu, en 2016 !