News Ni no Kuni II : L'avènement d'un nouveau royaume - Prince's Edition (Switch)

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom PRINCE'S EDITION - Nintendo Switch Announcement Trailer 20/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ni no Kuni II : L'avènement d'un nouveau royaume - Prince's Edition a été annoncé sur Switch par Bandai Namco ce jeudi. Il s'agit du jeu déjà paru en 2018 sur d'autres consoles, mais augmenté des deux DLC parus ensuite : The Lair of the Lost Lord, Tale of a Timeless Tome et The Adventure Pack. Cette Edition Princière sera vendue 60 € environ.Pour cette arrivée sur Switch, les joueurs auront donc le bonheur de pouvoir retrouver le jeu complet. Sa date de sortie est prévue pour le 17 septembre 2021. Les médias américains avaient pressenti l'annonce du jeu, puisque l'ESRB a publié la catégorie d'âge du titre avant même son officialisation par son éditeur.Voici la vidéo d'annonce du jeu sur Nintendo Switch :Que nous raconte l'histoire de Ni no kuni 2, un jeu signé Level-5, faut-il le rappeler ? Le jeu nous emmène vivre l'aventure du Président d'une Terre plus vraie que nature qui se retrouve transporté dans un royaume magique où chaque personne est aussi une sorte d'animal. Qui dit jeu Level-5 dit jeu soigné avec des graphismes travaillés, et même si les DLC ne semblent pas avoir fait l'unanimité à leur sortie, le jeu principal vaut le coup d'oeil.Bien que le jeu soit sorti en 2018, cela fait donc près de 3 ans, plus d'un possesseur de Switch devrait être ravi de retrouver le jeu sur la console. Est-ce votre cas ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ou à venir en parler entre fans dans le salon autres-jeux sur notre Discord Source : Nintendolife