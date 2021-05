News New Pokémon Snap (Switch)

Haruki Suzaki, développeur de New Pokémon Snap, a apporté quelques informations intéressantes sur la genèse de New Pokémon Snap au cours d'une interview accordée à VanGamers.







La première fois que j'ai entendu parler de New Pokemon Snap, c'était lorsque nous terminions le contenu supplémentaire de Pokken Tournament DX. Depuis, un peu moins de trois ans se sont écoulés. De nombreuses personnes ont participé au développement du jeu, environ quelques centaines de personnes au total. En général, le développement des jeux chez Bandai Namco Studios commence avec une petite équipe et finit par atteindre plus de cent personnes.

Au moins, vous êtes prévenus, si vous entendez des rumeurs autour du développement d'un jeu, ce dernier peut arriver trois ans plus tard.





New Pokémon Snap a été bien accueilli sur Nintendo Switch, même si le contexte de sa sortie est bien différente de celui d'il y a 20 ans sur Nintendo 64. En effet, à l'époque, tout le monde ne se trimballait pas avec un téléphone portable capable de prendre des photos en permanence, donc le safari photo Pokémon était une proposition innovante pour l'époque.





Aujourd'hui, rien qu'avec les chasseurs de Pokémon Go, traquer un pokémon dans notre décor naturel n'est plus surprenant. Alors un nouveau Pokémon Snap n'était pas si évident à lancer. La base n'a pas vraiment changé avec lors de la prise de vue de meilleures évaluations si vous prenez une photo du Pokémon de près, au centre de l'image, et regardant l'appareil photo. Mais les possibilités d'édition de vos photos et surtout le partage de photos en ligne avec des amis (gain de médailles) mais surtout la possibilité de télécharger nos photos sur les réseaux sociaux est une vraie avancée, plus en phase avec notre période actuelle.





Le nouveau Pokémon Snap se déroule dans un tout nouveau cadre appelé la région de Lental, un archipel composé d'îles aux environnements très différents et abritant plus de 200 Pokémon différents.

Aujourd'hui, prendre et partager des photos est devenu beaucoup plus courant et simple qu'il y a quelques années, nous voulions donc nous assurer que Nouveau Pokémon Snap réponde aux attentes d'aujourd'hui. Il y a plus de 20 ans, le Pokémon Snap de Nintendo 64 permettait d'imprimer des photos dans les magasins spécialisés, ce qui correspondait bien à une époque où il fallait se munir d'un appareil photo et où prendre des photos était, en soi, quelque chose de spécial. Le nouveau Pokémon Snap semble naturel aujourd'hui, car prendre des photos avec son smartphone et les partager sur les plateformes sociales est très banal.









Suzaki : J'ai toujours été étonné par l'énorme enthousiasme et les réactions des fans de tous âges que suscite Pokémon dans le monde entier ; c'est quelque chose que j'ai vécu avec Pokkén Tournament. Même si cela peut sembler être beaucoup de pression, le fait de pouvoir créer quelque chose de familier et de créer des expériences nouvelles et inattendues a été fantastique et c'est quelque chose que je n'avais pas eu l'occasion de faire auparavant.



V : Qui décide quels Pokémon apparaissent sur quelle scène, est-ce une décision qui revient à la Pokémon Company, et y a-t-il des critères ?



S : C'est un effort de collaboration. Nous voulions inclure autant de Pokémon que possible, mais le but était de prendre des photos de différents comportements pour chaque Pokémon. Faire la sélection finale des Pokémon inclus dans le jeu a été vraiment difficile. Nous voulions créer un monde dans lequel vous pouvez imaginer comment vivent réellement les Pokémon sauvages et leur écosystème. La première chose que nous avons planifiée est donc l'environnement dans lequel vit chaque Pokémon, ainsi que le terrain et le temps qui seraient les plus intéressants à explorer pendant votre visite. Ensuite, la sélection a été faite en fonction de la façon dont ils vivraient ensemble dans leurs environnements respectifs et des relations qu'ils entretiendraient entre eux. Par conséquent, le jeu dispose d'une riche variété de plus de 200 Pokémon. VanGamers : Quelles leçons avez-vous tirées de votre travail sur d'autres jeux Pokémon ?V : Qui décide quels Pokémon apparaissent sur quelle scène, est-ce une décision qui revient à la Pokémon Company, et y a-t-il des critères ?





S : Pour l'instant, nous n'avons rien à partager concernant le nouveau contenu post-lancement.

V : La Nintendo Switch semble être une console très appropriée pour un jeu comme celui-ci. Au-delà de l'utilisation du gyroscope, avez-vous pris en compte d'autres caractéristiques de la machine ?



S : La Nintendo Switch nous a permis d'exprimer l'individualité des différents Pokémon qui peuplent la région de Lental avec un grand souci du détail. La fonction gyroscope offre la sensation de contrôler un véritable appareil photo, et la portabilité de la Switch vous permet de montrer vos photos à vos amis n'importe où. Alors que la fonctionnalité en ligne n'existait pas il y a 21 ans, le nouveau jeu regorge d'options pour profiter de vos photos de Pokémon en utilisant le Nintendo Switch Online pour les partager avec vos amis et des personnes du monde entier - vous pouvez également vous mesurer dans des classements avec le score de vos photos ! V : Envisagez-vous d'ajouter du nouveau contenu après le lancement ? Si oui, à quel contenu peut-on s'attendre ?V : La Nintendo Switch semble être une console très appropriée pour un jeu comme celui-ci. Au-delà de l'utilisation du gyroscope, avez-vous pris en compte d'autres caractéristiques de la machine ?

Le directeur du jeu s'est ainsi vu poser la question depuis quand avait été lancé le developpement du projet et le nombre de personnes qui y ont travaillé. Suzaki a révélé que le projet a vu le jour après la dernière série de DLC pour Pokken Tournament DX, ce qui signifie que cela fait environ trois ans. Quelques centaines de personnes ont été impliquées dans le développement.Source : Lavanguardia