News Need For Speed: Hot Pursuit Remaster (Switch)

Liste des voitures de Need For Speed Hot Pursuit Remastered

Nous en parlions en début d'après-midi : la franchise Need for Speed revient sur console Nintendo avec l'annonce de la sortie de Need for speed: Hot Pursuit Remastered.Depuis plusieurs semaines, la rumeur nous donnait envie d'y croire : jeu de course arcade Need for speed: Hot Pursuit Remastered est désormais réalité. Il sortira sur Nintendo Switch le 13 novembre 2020, ainsi que sur les autres consoles du moment.Voici la bande-annonce du jeu :Cette bande-annonce tourne autour d'un joueur qui ne sait pas comment faire pour battre le score d'un autre joueur : 5 minutes et 10 secondes. Jusqu'à ce qu'on lui livre une copie de NFS Hot Pursuit Remastered et qu'il parvienne à réaliser cette prouesse.A partir du 13 novembre, nul doute que les fans de NFS sauront précisément à quoi faire référence le hashtag #beat510 ! Avec Autolog, nous pourrons nous connecter aux autres joueurs du jeu, quelle que soit leur console, ce qui nous garantit une expérience optimale avec la certitude de trouver des joueurs disponibles, quelque part sur Terre !Le jeu sortira avec l'ensemble des DLC de Need for speed: Hot Pursuit, ce qui correspond à 6 heures de jeu en plus, et une trentaine de challenges différents. Succès, couleurs de voiture, mode photo et galerie, de quoi satisfaire le fan de NFS qui sommeille en chacun de nous.NFS joue sur les deux tableaux : nous pourrons d'une part incarner les vilains, ou d'autre part incarner les forces de l'ordre. Mais dans les deux cas, nous aurons à notre disposition des monstres de puissance.Voici la liste de toutes les voitures disponibles dans Need for speed Hot Pursuit Remastered :- Alfa Romeo 8C Competizione Spider- Alfa Romeo 8C Competizione- Aston Martin DBS Volante- Aston Martin DBS- Aston Martin V12 Vantage- Aston Martin One-77- Audi TT RS- Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro- Audi R8 Coupe 5.2 FSI quattro- Bentley Continental Supersports Coupe- Bentley Continental Supersports Convertible- BMW Z4 sDrive35is- BMW M3 E92- BMW M6 Convertible- Bugatti Veyron 16.4- Bugatti Veyron 16.4 Super Sport- Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport- Chevrolet Camaro SS- Chevrolet Corvette Grand Sport- Chevrolet Corvette ZR1- Chevrolet Corvette Z06- Dodge Charger SRT8- Dodge Challenger SRT8- Dodge Viper SRT10 ACR- Dodge Viper SRT10- Dodge Viper SRT10 Final Edition- Ford Crown Victoria Interceptor- Ford GT- Ford GT500 Super Snake- Ford GT500 Shelby- Ford Police Interceptor Concept- Gumpert Apollo S- Jaguar XKR- Koenigsegg CCX- Koenigsegg CCXR Edition- Koenigsegg Agera- Lamborghini Countach 5000 QV- Lamborghini Diablo SV- Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni- Lamborghini Gallardo Spyder LP 560-4- Lamborghini Gallardo LP 560-4- Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera- Lamborghini Sesto Elemento- Lamborghini Murciélago LP 640- Lamborghini Murciélago LP 650-4 Roadster- Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce- Lamborghini Reventón Roadster- Lamborghini Reventón- Maserati GranCabrio- Maserati GranTurismo S- Maserati Quattroporte Sport GT S- Mazda RX-8- McLaren MP4-12C- McLaren F1- Mercedes SL 65 AMG Black Series- Mercedes SLS AMG- Mitsubishi Lancer Evolution X- Nissan 370Z Roadster- Nissan 370Z- Nissan GT-R SpecV- Pagani Zonda Cinque (NFS Edition)- Pagani Zonda Cinque Roadster- Pagani Zonda Cinque Roadster (NFS Edition)- Pagani Zonda Cinque- Porsche 911 GT2 RS- Porsche 911 GT3 RS- Porsche 911 Speedster- Porsche 911 Targa 4S- Porsche 911 Turbo S Cabriolet- Porsche 911 Turbo 1982- Porsche 918 Spyder- Porsche Boxster Spyder- Porsche Carrera GT- Porsche Cayman S- Porsche Panamera Turbo- Porsche 959- Subaru Impreza WRX STISur Nintendo Switch, NFS HP Remastered sortira le 13 novembre 2020, une petite semaine après les versions Playstation®4, Xbox One, and PC qui sortent quant à elles le 6 novembre prochain.Source : site officiel et Electronic Arts