News My Nintendo

C'est un sympathique ajout au catalogue My Nintendo cette semaine : un calendrier Nintendo 2021 , qui est offert aux fans ayant un compte Nintendo et disposant de 300 Points Platine pour pouvoir recevoir ce cadeau, gratuitement (à l'exclusion des frais de port d'un montant de 6,99 € pour la France).La fiche du calendrier indique que c'est un calendrier de bureau de 13 pages : une page de couverture puis 12 mois dans l'année, le compte est bon ! Les mois sont imprimés sur des feuilles de papier de 13,4 x 13,4 cm. Vous pourrez les poser sur un support en carton noir. Vous trouverez votre calendrier dans un étui de 13,7x13,8 cm en papier plus épais (350g/m2).C'est donc un produit plutôt mignon, comme le prouveront certainement les quelques photos de la fiche du site My Nintendo qu'on vous propose pour illustrer cette actualité. Vous pouvez utiliser des points gagnés dans plusieurs jeux Nintendo notamment sur mobile où des bonus vous sont régulièrement octroyés pour leur utilisation. Par exemple, le simple fait de vous connecter au site Nintendo vous permet de gagner régulièrement 30 Points Platine (on en connait un dans l'équipe qui aurait dû visiter le site une fois de plus, car il lui manque 30 Point, c'est bête, hein ?).Sur chaque page du calendrier, vous avez deux représentations : une représentation visuelle avec un artwork Nintendo, comme Mario en janvier, Link et Zelda de Link's Awakening en février, Tom Nook, Méli et Mélo en mars, etc ; puis au verso une liste des jours pour prendre de petites notes à côté de chaque date. Par exemple, vous pourrez noter des dates d'anniversaire, ou les dates de sortie des prochains jeux Switch.Rendez-vous sur My Nintendo, le site qui outre des goodies destinés à récompenser votre fidélité, vous propose aussi plein de façons de dépenser votre argent avec des produits dérivés pas toujours donnés, mais souvent exclusifs !Source : my.nintendo.com