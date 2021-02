News Monster Hunter Rise (Switch)

Monster Hunter Rise - Trailer Rampage 19/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Présenté dans le Nintendo Direct du 17 février, le tout nouvel opus de Monster Hunter Rise viendra conquérir les Switch du monde entier le 26 mars avec de nouveaux monstres à défier et un village à sauver.Présenté dans un trailer, les nouvelles possibilités offertes aux amateurs de combats monstrueux semblent vouloir offrir de nouveaux défis aux joueurs.Au menu de ce nouveau titre, la Calamité, mais aussi des challengers plutôt motivants comme le Rakna-Kadaki avec ses toiles et ses flammes, un Almudron descendu de ses montagnes, mais aussi des revenants comme le Diablos ou le Rajan. Un monstre supérieur est aussi au programme.Il faudra aussi s'équiper en conséquence pour explorer les cavernes de laves ou les plaines de sable afin de survivre dans ces environnements très hostiles.Rendez-vous donc le 26 mars pour voir ce que ces nouveaux monstres auront dans le ventre pour une toute nouvelle chasse. Et en attendant, le trailer est juste en dessous.Source: site officiel