News Mario Tennis Aces (Switch)

Le mois de février se termine bientôt et il ne reste plus que quelques jours pour prendre part au tournois en ligne qui se déroule sur Mario Tennis Ace. La bonne nouvelle est qu'il est possible de recevoir des bonus de participation sous la forme de Koopa Troopers et autres créatures.Il faudra débourser 250 points de participation pour le Koopa bleu et 750 points de participation pour le Koopa rouge.Pour le Co-op challenge, il est possible de repartir avec des Shy Guys bleus (10 000 points), rouge, (25 000 points) et jaunes (40 000 points).Et pour fêter ça, quelques photos.Source: Japanese Nintendo