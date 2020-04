News Détente

Qui ne connait pas Mr. Game & Watch ? Ce petit personnage récurrent de la gamme de jeux électroniques à cristaux liquides Game & Watch, éditée par Nintendo de 1980 à 1988, a été crée par Gunpei Yokoi. Sa première apparition date du 28 avril 1980, soit il y a 40 années.

Revêtant de multiples métiers durant sa carrière vidéoludique qui ne dura en réalité que huit années, M Game & Watch est devenu pompier, maniait le marteau, sautait en parachute, utilisait une poêle pour lancer des crêpes....tout une quantité de titres répétitifs dont l'unique but était de réussir le meilleur score. Aujourd'hui encore, les fans de rétros apprécient de dénicher des exemplaires en bon état de fonctionnement (on ne peut que vous conseiller de conserver vos exemplaires et d'en prendre soin).

Même s'il fait partie des symboles de Nintendo, il doit surtout sa survie à Super Smash Bros. Le jeu de combats l'a assez vite intégré dans son roadster, conservant sa représentation 2D et ses mouvements issus de ses aventures les plus marquantes. Et consécration ultime, Mr. Game & Watch a eu le droit à son amiibo, avec plusieurs morceaux pour reproduire ses différentes actions. Bon anniversaire donc !

40 years ago today, Game & Watch Ball launched in Japan. We gamers owe so much to the Game & Watch line. The D-pad, Nintendo's success in the European market, and even the Nintendo DS design originated from Game & Watch.

Happy 40th birthday Mr. Game & Watch! pic.twitter.com/1Y2QFRxNRD