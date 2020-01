News Mosaic (Switch)

Votre personnage mène une vie bien monotone au sein d'une mégalopole moderne, le ronron du déplacement bi-journalier des travailleurs aux tenues similaires, les internables bouchons de circulation, ces mêmes visages inexpressifs que l'on croise toujours aux mêmes heures dans le métro, un boulot routinier purement alimentaire qui a fini par éteindre la moindre conscience d'une vie......où l'on passe à côté de l'essentiel.





Certains partent en vrille dans un burn out, mais votre personnage va comprendre, en se regardant dans un miroir, qu'il ne peut plus accepter cette vie. Il ouvre sa conscience sans savoir où cela va l'emmener, il observe enfin le monde tel qui est...





Premier titre signé MosaicCorp™ disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, iOS, tvOS et MacOS via Apple Arcade, Windows, Mac et Linux via Steam et GOG.com, prévu un peu plus tard sur PS4, ce titre réalisé par Krillbite Studio (créateur de Among the Sleep) et édité par Raw Fury explore notre environnement moderne et sa technologie omniprésente, l'ennui de la vie quotidienne jusqu'à ce que des événements étranges commencent à se produire.





Le titre a piqué notre curiosité. Il est disponible dès à présent sur votre eShop, nécessite 1914 Mo pour s'installer, pour 19,99 €.