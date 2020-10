News Mortal Kombat 11 (Switch)

Warner Bros. et NetherRealm Studios mettent à nouveau en avant le personnage de Rambo, qui intègre le set des combattants de Mortal Kombat 11 Ultimate, la version "plus" de Mortal Kombat 11. Si les premiers acquéreurs de l'édition standard peuvent toujours obtenir les nouveaux personnages en achetant les DLC, l'ardoise est tout de même lourde. Au regard du prix de la version Ultimate, il est à craindre que si un nouveau Mortal Kombat sort dans le futur, les joueurs ne se précipiteront pas pour l'acheter immédiatement, refroidis par cette sortie Ultimate quelques mois après la version classique, avec des pass de combats pas économiquement intéressants pour les premiers acheteurs.





Mais fermons cette aparté pour nous concentrer sur le personnage de John Rambo, dans sa grande forme du second film (et non son chant de cygne globalement raté de son dernier film, Stallone n'ayant pas réussi à trouver le même équilibre que pour Rocky).



Ce Kombat Pack 2 apporte trois nouveaux personnages : Rambo, le clone Mileena et le demi-dieu Rain.





Rappelons que Mortal Kombat 11 Ultimate sera disponible à compter du 17 novembre au tarif de 59,99 € (on évoquait au départ une édition uniquement digitale pour la Switch mais Amazon France a listé une édition physique ). Si vous possédez la première édition du jeu, vous pourrez vous acheter chaque combattant séparément pour 5,99 €, le prix du Kombat Pack 2 n'est pas encore affiché actuellement sur l'eShop européen, mais sur le store US, il est à 14,99 $. Le Kombat Pack 1 est à 19,99 € et le Mortal Kombat 11: Aftermath Expansion est à 39,99 €.

Une rapide addition prouve que pour les premiers possesseurs du jeu, obtenir l'équivalent de cette édition Ultimate reste couteuse.