News Mortal Kombat 11 (Switch)

L'éditeur Warner Bros. Interactive Entertainment et le développeur NetherRealms Studios viennent de dévoiler un teaser assez mystérieux intitulé intitulé "The Epic Saga Continues", ce dernier nous promettant une une révélation pour ce mercredi 6 mai.S'il ne faudra pas attendre bien longtemps, ce court teaser nous en apprend pas beaucoup sur ce qui nous attend demain à 15h00.Nouveau pass de personnages ? Nouveaux modes de jeu ? Un nouveau mode story voire Mortal Kombat 12 ? Difficile de prédire ce que vont annoncer les deux compagnies mais on espère être surpris, car on imagine que cette annonce devait être prévue pour l'E3.On vous tiendra évidemment au courant sur PN dès que l'annonce tombera !