News Moonlighter (Switch)

Le studio indépendant espagnol Digital Sun et l'éditeur 11 bit studios peuvent être fiers de leur rejeton Moonlighter, un RPG Action qui a su séduire son public en deux années d'existence, dont une majorité sur Nintendo Switch. En effet, en tenant compte de la sortie du jeu sur Nintendo Switch le 5 novembre 2018, le jeu a dépassé la barre symbolique du million d'exemplaires vendus. Bonus qui fait plaisir, les deux sociétés ont déclaré que la plus grosse part des revenus du jeu provenait des ventes sur Nintendo Switch.

Au tour de Pawel Feldman, directeur de 11 bit Studio :



Le titre bénéficie régulièrement de promotions et de mises à jour gratuite, et ce succès commercial devrait vous encourager à vous pencher sur ce titre, d'autant que dès aujourd'hui, le nouveau DLC, payant cette fois, nommé Between Dimension, est disponible sur Switch.

Ce DLC, déjà disponible sur PC depuis le 23 juillet 2019, se pose désormais sur console. Il nous offre un nouveau donjon interdimensionnel à parcourir, dix créatures supplémentaires à affronter ainsi que cinq mini-boss, de nouveaux sets d'équipements dont une dizaine d'armes uniques très puissantes avec une contrepartie négative, des améliorations de magasin supplémentaires, de nouveaux clients et un énigmatique vendeur. Ce DLC est payant et vous coutera 6,99 €.

Mais les développeurs n'oublient pas les autres joueurs et apportent également un peu de contenu gratuit avec un nouveau voleur, un oiseau qui viendra terroriser vos clients et un client un peu pénible.Le jeu de base est disponible sur l'eShop à 19,99 €, supporte le texte en plusieurs langues dont le français, et nécessite 1,2 Go pour s'installer. Pour ceux qui aiment les eShop d'autres pays, une petite promotion attractive a lieu sur l'eShop d'Afrique du Sud. Vous pouvez aussi vous procurer une édition physique, les plus chanceux ont même pu se procurer une Signature Edition à 49,99 €, qui est partie comme des petits pains.