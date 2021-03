News Monster Hunter Stories 2: Wings of ruin (Switch)

A force de n'entendre parler que de Monster Hunter Rise ces dernières semaines, on était un peu en manque d'informations concernant l'autre titre Monster Hunter devant sortir sur Nintendo Switch : Monster Hunter Stories 2: Wings of ruin. Après un premier épisode sur 3DS qu'on aurait bien aimé voir porté sur Switch, voici la suite déboulant directement sur la dernière console de Nintendo et il y avait de nombreuses informations à glaner. En voici le tour.







La nouvelle bande-annonce de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin a d'abord permis de régler le calendrier de sortie : ce sera le 9 juillet 2021 que vous pourrez vous lancer au côté du Ratha Destructeur, de Navirou de retour dans ce nouvel opus et sa compagnonne Wyverienne Ena. Si de plus amples informations sur l'histoire et le contenu multijoueur seront dévoilées ultérieurement, il est plaisant de retrouver Navirou dans ce nouvel opus.





Capcom s'est attardé sur le packaging du jeu, qui sera disponible en deux éditions physiques et digitales (et c'est la même chose pour Monster Hunter Rise). Voici d'abord le visuel de la jaquette.



L'édition Deluxe comprendra des armures spéciales Destructeur et une coiffure d'inspiration Nergigante pour les joueurs, la tenue du Manteau Kuan pour votre compagnonne Wyverienne Ena, deux nouvelles tenues pour Navirou, et deux sets d'autocollants représentant les différents compagnons que les joueurs rencontreront au cours de leur voyage. Les joueurs précommandant Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sur l'une ou l'autre des plateformes recevront une tenue de Kamura pour Ena, tandis que les joueurs sur Nintendo Switch pourront débloquer trois ensembles différents d'armures spéciales et des bonus quotidiens en utilisant les nouveaux Amiibo Ena, Ratha Destructeur et Tsukino. Enfin, les joueurs ayant sauvegardé les données de Monster Hunter Rise pourront déverrouiller les armures spéciales de Kamura pour leur personnage. On attend des précisions sur les tarifs.

Mais la petite surprise, c'est bien évidemment l'arrivée de trois nouveaux amiibo (on s'en doutait un peu), qui arriveront en même temps que le jeu : Ena, le Ratha Destructeur et Tsukino. Pas d'indication sur les tarifs et les dates de lancement de précommandes pour le moment (à propos, il serait bon de se dépêcher de nous informer sur le sujet pour les amiibo de Monster Hunter Rise). On ne sait pas non plus si les précédents amiibos de Monster Hunter Stories 1 seront compatibles avec ce second opus Switch, pour les possesseurs de ces petites figurines.





Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin - Trailer 2 03/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube