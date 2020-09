News Monster Hunter Rise (Switch)

Monster Hunter Rise - La chasse débute le 26 mars 2021 ! (Nintendo Switch) 18/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une Edition Deluxe et des bonus numériques de précommande

Trois amiibo annoncés

Les fans connectés à la chaîne YouTube de Nintendo n'en ont certainement pas cru leurs yeux : la première bande-annonce présentée durant le Nintendo Direct Mini: Partner Showcase n'était autre qu'un tout nouveau jeu de la franchise Monster Hunter : Monster Hunter Rise.Sans plus attendre, au cas où vous ne l'auriez pas encore vue, voici la bande-annonce diffusée aujourd'hui :C'est une belle séquence qui nous a été présentée, avec un animal entre le chien et le loup (un amiibo à son effigie nous indique qu'il s'appelle Pilpoils) courant dans une région assez montagneuse pour rejoindre un guerrier lourdement armé qui ne semble pas se déplacer son son Palico.Suit alors une séquence de gameplay où l'on voit notre personnage marcher, courir, grimper, sauter... Bref toutes ces bonnes actions qu'on adore faire dans un jeu Monster Hunter.On comprend bien qu'on n'est pas du tout dans le style d'univers qu'on a exploré dans le Monster Hunter World disponible sur consoles concurrentes : on est dans une ambiance japonisante, avec un jeu qui nous promet "une nouvelle vue sur l'expérience Monster Hunter, avec de nouveaux monstres, des astuces de gameplay originales, et bien plus". Que c'est prometteur !Il faut dire qu'on va croiser de la bestiole : la bande-annonce nous présente ainsi Aknosom, Tetranadon, Grand lzuchi, et Magnamalo, le très grand méchant dragon que cette nouvelle aventure va nous contraindre à affronter !Le jeu sera disponible à la fois dans une version standard et dans une version Deluxe. Celle-ci comprendra plusieurs bonus in-game en plus du jeu Monster Hunter Rise :- Set d'armure spéciale "Kamurai"- Pièce d'armure spéciale "Collier shuriken"- Pièce d'armure spéciale "Collier poisson"- Set de 4 émotes "Sauts"- Set de 3 poses "Samouraï"- Maquillage "Kabuki"- Coiffure "Izuchi".Ces équipements ne donnent pas d'avantage dans le jeu, ils ont seulement pour rôle de modifier l'apparence de votre personnage. Les armes, elles, ne sont pas incluses. Il vous faudra les trouver par vous-mêmes si vous en voyez une qui vous plait dans les futures bandes-annonces du jeu.Les joueurs qui précommanderaient le jeu dès maintenant auraient droit à des bonus exclusifs :- Armure spéciale Chumsky "Retriever"- Armure spéciale Palico "Chat des forêts"- Talisman d'apprenti pour de l'aide au début du jeuEncore une fois, les armures n'ont qu'un rôle esthétique et ne donnent pas d'avantage dans le jeu.Nintendo a profité de ce Nintendo Direct Mini pour nous présenter trois nouveaux amiibo Monster Hunter Rise :- Pilpoils- Magnamalo- PalicoChaque amiibo débloquera des armures spéciales différentes dans le jeu.Plus de détail nous sont donnés sur le jeu dans un Monster Hunter Direct spécialement consacré aux deux jeux révélés aujourd'hui du côté de chez Capcom : Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2.