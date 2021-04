News Monster Hunter Rise (Switch)

Galerie images 27/04/2021

Monster Hunter Rise - Update Ver. 2.0 : Dragons Anciens & Monstres Supérieurs 27/04/2021

Depuis longtemps, Monster Hunter est une série au suivi très complet. Ainsi, Monster Hunter Rise ne déroge pas à la règle et reçoit aujourd’hui sa première mise à jour gratuite de contenu.Pour entamer le trailer les annonces débutent sur les chapeaux de roues avec : le retour des Dragons Anciens Kushala Daora, Teostra, et du Chameleos, et l’arrivée des Diablos Supérieurs et Rathalos Supérieurs.Ensuite, quelques autres annonces continuent de mettre en haleine les joueurs. Parmi elles, on retiendra notamment le fait que les monstres Supérieurs ne sont plus disponibles uniquement dans les quêtes de type Calamité, le Magnamalo rejoint pour sa part les quêtes Calamité, la possibilité de forger des Armures Spéciales et l’ajout de conditions particulières pour débloquer le niveau de chasseur maximum.A cela s’ajoute que l’ajout d’un contenu cross-over entre Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins. En liant vos données de sauvegarde entre les deux jeux, vous obtiendrez sur Monster Hunter Rise l’Armure Spécial Rider et sur Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins l'armure Spéciale Veste Kamura.A lire aussi : [Monster Hunter Digital Event] Un nouveau trailer pour Monster Hunter Stories 2 et ouverture des précommandes Enfin, pour en finir avec toutes ces annonces, Capcom nous a réservé le meilleur pour la fin. En effet, le trailer se termine avec l’annonce d’une nouvelle mise à jour pour Monster Hunter Rise fin mai. Cette dernière sera bien plus conséquente que celle-ci puisque l’on sait déjà qu’elle ajoutera une nouvelle fin au jeu. Tandis que ceux qui ne se sont pas encore lancé dans la chasse pourront découvrir une toute nouvelle démo qui est téléchargeable dès maintenant sur l’eShop.