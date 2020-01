News Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 (Switch)

Milestone revient avec sa nouvelle cuvée sous licence officielle et on est ravi de voir que la Nintendo Switch n'est pas oubliée, même si de nombreux regards se tourneront vers la curiosité de cette nouvelle édition, la version Stadia, le nouveau service de streaming mis en place par Google cette année. On croise cependant les doigts pour que le portage Switch soit de meilleure qualité que l'édition 2019, aperçu sans nous convaincre.





Pour cette année, on récupère le championnat AMA Supercross pour revivre la saison 2019. Cela nous donne un cumul dans le jeu de 250 supercross dans une quinzaine de stades et pistes officiels et l'accès à une centaine de pilotes du championnat 2019 des catégories 450SX et 250SX sur les 450. Le développeur promet une nette amélioration des graphismes, notamment au niveau de la modélisation des personnages secondaires et des pilotes, ainsi qu'une physique de jeu améliorée, avec un nouveau système de contrôle pour améliorer les sauts, la précédente édition n'ayant pas vraiment convaincu sur cet aspect.



Le mode carrière bénéficie d'amélioration notable : vous pourrez créer votre propre équipe et intégrer une team officielle. Vous pourrez créer une pilote féminin avec un modèle bénéficiant d'animations et d'un comportement physique spécifique. Mieux vaut tard que jamais.

Au niveau gameplay, le multijoueur en ligne devrait s'améliorer puisqu'il est confié désormais à des serveurs dédiés. Un mode Race Director (directeur de course) permet de créer des tournois en choisissant les positions de départ, les pénalités et le placement des caméras. Les joueurs pourront coopérer jusqu'à quatre dans les différents modes, y compris sur le terrain d'entraînement géant. L'éditeur de circuit est à nouveau présent, avec des personnalisations plus poussées.





On attend de voir tout cela console en main, en particulier sur l'aspect multijoueur, en attendant voici la vidéo de gameplay de ce nouvel opus :





Supercross 3 - Official Gameplay 01/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous pourrez vous procurer l'édition physique au sein des enseignes Micromania, Fnac et Amazon dans un premier temps, pour un prix recommandé de 59,99 € dès le 4 février 2020. Les précommandes sont ouvertes.Petite déception immédiate, seules les versions Xbox One et PS4 bénéficient de bonus de précommande, via deux DLC. Si vous précommandez l'édition physique ou digitale, vous recevrez un pack de démarrages avec 6 livrées de tenues complètes (combinaison, casque et bottes). Les personnes précommandant l'édition physique auront également un DLC Neckbrace, apportant un cosmétique collier brillant qui "vous fera vous démarquer de la foule". Bref rien de fondamental, juste du bling bling.